Auto taglia la strada a uno scooter: ferito un 48enne

UDINE – Uno scooterista di 48 anni, residente a Ragogna, è rimasto ferito, nella mattinata di mercoledì 17 luglio, in via Martignacco.

L’uomo, poco prima delle 8, è finito a terra dopo essersi scontrato con un’auto (una Fiat Punto condotta da una donna di 60 anni di Pasian di Prato) ed è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto a bordo di un’ambulanza.

Da quanto riferito dalla Polizia locale di Udine, intervenuta per i rilievi, entrambi i veicoli procedevano lungo via Martignacco. All’altezza del civico 166, la Punto svoltava a destra per entrare in una proprietà privata, venendo in contatto con lo scooter.