Incidente a Paparotti: tre auto coinvolte, due persone ferite

UDINE - Incidente stradale, poco prima delle 16 di mercoledì 17 luglio, in località Paparotti, a Udine. Tre le auto coinvolte, con due persone che sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

Da quanto riferito dalla Polizia locale, intervenuta per i rilievi, una Opel Corsa che viaggiava lungo viale Palmanova, condotta da un 49enne di Mossa, ha tamponato una Punto in attesa di svoltare in via Tissano. A causa dell'urto la Punto è finita contro una Fiesta che procedeva in senso opposto.

Feriti il conducente e il passeggero della Punto, una coppia di 71enni di Udine.