Irama di scena all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro

LIGNANO SABBIADORO - Davvero inarrestabile il successo di Irama, nuovo astro del pop italiano, pronto a conquistare i palchi italiani in questa estate 2019. Con il suo '#Giovanipersempre Tour', Irama sarà protagonista domani, venerdì 19 luglio, sul palco dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo Fvg, sono ancora in vendita nei punti autorizzati Ticketone.it e lo saranno anche alle casse del concerto domani a partire dalle 17. Le porte dell’arena apriranno al pubblico alle 18 in attesa dell’inizio del live, previsto per le 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Irama ha consolidato l’anno di successi grazie alla sua partecipazione a Sanremo, in gara nella categoria 'Big' con il brano 'La ragazza con il cuore di latta', che racconta una storia di violenza e di rinascita, un cuore spezzato dal dolore, una riflessione su quante situazioni tragiche si nascondano dentro ai confini sacri della famiglia. Il singolo fa parte delle attesissime novità dell’edizione speciale dell’album 'Giovani', già disco di platino, intitolato 'Giovani per sempre' e pubblicato l’8 febbraio, che ha raggiunto la posizione #1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk. Il 19 ottobre scorso era invece uscito 'Giovani', disco che ha debuttato al primo posto su iTunes e alla posizione #1 in pre-order su Amazon. Un risultato importante per il giovane cantautore, che va ad affiancarsi al doppio platino del disco precedente 'Plume', al triplo platino del singolo 'Nera' e al disco d’oro di 'Un giorno in più'. Del 24 maggio è invece l’ultimo singolo pubblicato dall’artista dal titolo 'Arrogante', certificato disco d’oro.

Fra i prossimi concerti all’Arena Alpe Adria anche i live di Nomadi (4 agosto), Pinguini Tattici Nucleari e Rumatera (7 agosto), The Legend of Morricone (21 agosto) e Edoardo Bennato (23 agosto). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .