Wolf lancia la sua app con le ricette a portata di smartphone

SAURIS – Una nuova app per conoscere più da vicino il mondo Wolf. È stata lanciata di recente l'applicazione che l'azienda di Sauris, rinomata per la produzione di insaccati di qualità fra i quali spicca il Prosciutto di Sauris Igp, ha pensato e realizzato a beneficio di clienti e appassionati. Si chiama 'A Tavola con Wolf' l'applicazione attiva sulle piattaforme Apple e Android, scaricabile gratuitamente e pensata per chi apprezza o vuole scoprire i prodotti dello storico prosciuttificio carnico, attivo fin dal 1862 grazie al capostipite Pietro Schneider.

«La nuova app - sottolineano dal management dell'azienda - è uno strumento pensato per dare ai clienti la possibilità di scaricare le ricette realizzate con i prodotti Wolf e, tramite il geolocalizzatore, offre loro anche la possibilità di trovare le nostre specialità vicino a casa». Non soltanto: inquadrando con il proprio smartphone il codice a barre presente sulle confezioni è possibile ricevere direttamente i suggerimenti di ricette di un determinato prodotto, che possono poi essere individuate anche in base, per esempio, al tempo necessario per la realizzazione o alla difficoltà. L'applicazione, inoltre, consentirà anche di acquistare online prosciutto, speck e tutti i prodotti del catalogo Wolf. Questo strumento è stato presentato durante il primo weekend della Festa del prosciutto, che nel fine settimana del 20-21 luglio farà il bis, e ha già catturato l'interesse di numerosi amanti dei sapori di questo angolo di Carnia.

Dopo un alacre lavoro negli ultimi sei mesi, l'app è finalmente disponibile. «Desideravamo essere più vicini ai consumatori - concludono da Wolf -, offrendo nuove idee per consumare i nostri prodotti in cucina. Non solo: grazie alla configurazione della app, il fruitore potrà scoprire tramite un database aggiornato settimanalmente dove trovare i nostri prodotti vicino a lui tra i ristoratori e i dettaglianti specializzati. Ovviamente, speriamo di suscitare anche curiosità in chi ancora non ci conosce, per allargare il nostro ventaglio di clienti».