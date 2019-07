Cristo Gonzales è un nuovo giocatore dell'Udinese

UDINE - L'Udinese Calcio mette a segno un’importante operazione di mercato che permette di portare in Friuli lo spagnolo Cristo Ramón González Pérez, giovane e talentuoso attaccante proveniente dal Real Madrid.

Gonzalez, che ha firmato un contratto di cinque anni, arriva in Friuli a titolo definitivo, reduce da 32 gol nelle ultime due stagioni disputate nel Real Madrid Castilla, di cui 21 messi a segno nella scorsa annata. Nato a Tenerife il 24 ottobre 1997, inizia a giocare a calcio nel settore giovanile del Tenerife, squadra della sua città con cui arriva debuttare tra i professionisti, in Segunda Division, nemmeno 17enne, il 31 agosto 2014.

Nella prima stagione tra i grandi trova subito la gioia del primo gol e mette in mostra il suo talento tanto da esser notato e preso dal Real Madrid nell'estate del 2017. Con i blancos milita nella squadra B, il Castilla (Segunda Division B) realizzando 11 reti nella prima stagione. Lo scorso anno la piena esplosione con un bottino finale di 21 reti.

«Cristo è un giovane attaccante di grandi prospettive che sa svariare su tutto il fronte d'attacco ed agire da prima o seconda punta – commenta il direttore dell’Area Tecnica Pierpaolo Marino -. È anche dotato di una buona tecnica. Con noi intraprenderà un graduale percorso di crescita che nel tempo si potrà rivelare anche molto interessante». A Cristo va un caloroso benvenuto e l'augurio di tante soddisfazioni in maglia bianconera.