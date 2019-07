UDINE - C'è stata una sparatoria in pieno centro a Udine, a seguito di una rapina in una gioielleria di via Mercatovecchio. Hanno agito 2 banditi che dopo il colpo sono fuggiti in direzione del cantiere dell'ex palazzo della Coin.

Sparati 3 colpi di pistola

In piazzetta Belloni, vicino a Palazzo D'Aronco, un giovane ha tentato di bloccarli e i malviventi hanno reagito sparando 3 colpi di pistola, fortunatamente andati a vuoto. Sul posto è intervenuta la polizia che si occupa delle indagini.