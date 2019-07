Udinese, prima fase della campagna abbonamenti da record

UDINE – Numeri da record per la campagna abbonamenti 'Nel Tuo DNA', che ha chiuso la seconda fase toccando quota 9.939 tessere.

Questa fase, riservata al rinnovo in prelazione del proprio abbonamento attraverso tutti i canali e alla sottoscrizione dei nuovi abbonamenti in posti rimasti liberi nella passata stagione, si è chiusa domenica alle ore 13. Il resoconto parla di un autentico boom: rispetto allo scorso anno, quando nell'analoga fase si era arrivati a 9.030, si è registrato un incremento di oltre 900 tessere, addirittura il 10% in più. Già bruciati, tra l'altro, i 2.500 abbonamenti Family. Vola anche il dato relativo agli sportivi Coni Fvg, già superiore a quello finale della passata stagione. Un risultato che conferma la straordinaria passione dei tifosi e il loro amore incondizionato per i colori bianconeri.

Si tratta di un dato straordinario - commenta Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese Calcio - che conferma il Dna bianconero della nostra tifoseria. Chiudiamo la seconda fase della campagna abbonamenti sfiorando le 10 mila tessere, risultato da record. Ringrazio il popolo friulano che ancora una volta non sta facendo mancare il proprio calore e attaccamento a questi colori. Questo dato parziale, inoltre, ci conferma l'efficacia della nostra campagna e la bontà delle nostre iniziative adottate, dedicate a famiglie, sportivi e studenti.

La campagna proseguirà con l’apertura della terza fase, da lunedì 22 a mercoledì 24 luglio, in cui i vecchi abbonati avranno la possibilità di esercitare il diritto di cambio posto tra tutti quelli disponibili, compresi quelli che si sono liberati dopo la fase di prelazione precedente. Anche in questa fase rimangono posti disponibili per studenti e sportivi, con prenotazione online. Da giovedì 25 luglio scatterà, infine, la quarta e ultima fase di vendita libera, che terminerà sabato 10 agosto.