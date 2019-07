Attraversa la strada e viene travolto da un'auto: grave 81enne

GEMONA – Investito mentre si recava in chiesa. E’ accaduto sabato a Gemona, all'incrocio tra via Campo e la statale 13 Pontebbana. Un 81enne in sella alla sua bicicletta, sagrestano della parrocchia di San Marco a Campolessi, è stato travolto da un’auto condotta da un 23enne di Gemona. L’anziano è finito sull’asfalto, perdendo i sensi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, prima con un’ambulanza, poi con l’elicottero. Il sagrestano è stato portato in gravi condizioni all’ospedale di Udine, dov’è ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. A quanto pare l’anziano, nel tentativo di attraversare la strada, avrebbe imboccato la corsia di decelerazione per chi proviene da via Buja, finendo così contromano. L’automobilista, quindi, nel tentativo di immettersi sulla Pontebbana, se l’è trovato davanti senza poter fare nulla per evitarlo.