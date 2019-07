UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di martedì 23 luglio, prevede, al mattino cielo in prevalenza sereno su tutte le zone, in giornata da sereno a poco nuvoloso, sia per la presenza di probabili velature in quota, che per la formazione di nuvolosità locale, specie sulla zona montana.

In montagna non sarà del tutto escluso qualche rovescio o isolato temporale. Farà più caldo dei giorni precedenti con venti a regime di brezza.