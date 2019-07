UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di mercoledì 24 luglio, prevede, su tutta la regione cielo in prevalenza sereno, nel pomeriggio sarà probabile la formazione di nuvolosità locale sui monti e non sarà del tutto escluso qualche rovescio o isolato temporale.

Caldo con venti a regime di brezza, più afoso di giorno in pianura e durante la notte sulla costa. Le temperature potranno raggiungere i 37 gradi di massima.