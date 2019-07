Incidente di Majano: la vittima è il ristoratore Luigino De Monte

MAJANO - E’ un ristoratore la vittima dell’incidente verificatosi mercoledì sera lungo la strada provinciale 27. Si tratta di Luigino De Monte classe 1955, titolare della ‘Trattoria dal Piciul’ di San Daniele.

Forse un malore

Una persona nota nell’ambiente, che negli anni ha saputo farsi voler bene dalla sua clientela. De Monte ha perso il controllo della sua auto finendo contro un manufatto in cemento a lato strada. Per lui non c’è stato nulla da fare. E' probabile che l’incidente sia stato provocato da un malore, visto che non c’è stato il coinvolgimento di altri mezzi.