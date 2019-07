Si getta nel vuoto in via Cosattini: morto un uomo

UDINE - Tragico gesto in via Cosattini venerdì mattina poco dopo le 7. Un uomo si sarebbe gettato da una finestra finendo sulla strada sottostante. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Un testimone ha raccontato di aver sentito un urlo e poi di aver visto il corpo senza vita dell'uomo in mezzo alla strada.

Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia. La strada è chiusa al traffico. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto ed escludere il coinvolgimento di terze persone.