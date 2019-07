Udine, il Pd va all'attacco: «Con Fontanini la capitale del Friuli è in decadenza»

UDINE - «Il centrodestra amministra la città di Udine ormai da troppo tempo per continuare con la politica dello 'scaricabarile'. Basta nascondersi dietro al passato, il trucco non funziona più. I gravissimi fatti di sangue e di violenza di questi giorni sono accaduti nel pieno della giunta Fontanini, dopo che già sono state attuate le sue politiche sulla sicurezza e sbandierati i suoi investimenti in vigilantes e telecamere, anche se si tratta per lo più di annunci per il futuro: finora di concreto abbiamo visto ben poco». Lo affermano il capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Udine Alessandro Venanzi e la consigliera dem Monica Paviotti, della segreteria regionale del partito, in merito agli episodi di violenza che si sono verificati nei giorni scorsi nel capoluogo friulano.

"Invece la decadenza del prestigio di Udine è sotto gli occhi di tutti, quella che dovrebbe essere la capitale del Friuli non riesce a esercitare nessun ruolo per il territorio, e la politica di Fontanini la riduce a una cittadina chiusa, sonnolenta e oggi pure pericolosa», continuano i due esponenti del Partito Democratico.

Per Venanzi e Paviotti «i finanziamenti di cui va fiero il volenteroso assessore Ciani sono in larga parte promesse e speranze per il futuro, e quel poco che è stato fatto non è servito granché. Ecco perché vogliamo sapere se sono state adottate tutte le misure di prevenzione per evitare i fatti criminosi avvenuti in città, se esiste e cosa preveda un piano integrato dedicato alla sicurezza, con azioni che coinvolgano tutti coloro che operano sul territorio, comprese le strutture di accoglienza».