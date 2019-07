Tentata rapina nell'ufficio postale di via Forni di Sotto

UDINE - Un allarme rapina è scattato poco dopo le 13.30 alle Poste di via Forni di Sotto, a Udine. Un uomo è entrato nell'ufficio con una mano fasciata dalla quale, a detta di alcuni dipendenti, sarebbe spuntata la lama di un coltello o di un taglierino.

Chi era all'interno dell'ufficio ha tentato di nascondersi, con qualcuno del personale che è riuscito a chiamare le forze dell'ordine. All'arrivo di Polizia e carabinieri, però, dell'uomo non c'era già più traccia. Gli agenti in divisa sono riusciti a bloccarlo a poca distanza dalla Posta.

Sono in corso gli accertamenti per verificare le reali intenzioni del soggetto fermato. Nessuno è rimasto ferito e il colpo non è riuscito.