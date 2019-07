Scontro frontale tra due auto sullo stradone per Lignano: un morto e 4 feriti

LATISANA - Un grave incidente si è verificato nella serata di venerdì 26 luglio lungo lo stradone per Lignano. Il sinistro è avvenuto all'altezza di Gorgo di Latisana, sulla strada regionale 354. A scontrarsi in maniera frontale sono state una Ford Fusion e una Volkswagen Tourane. Un'insegnante in pensione di Latisana, Nelly Del Forno Todisco, 84 anni, ha perso la vita a causa delle ferite riportate.

Un morto e 4 feriti

Quattro le persone rimaste ferite oltre alla donna al volante di una delle due vetture, che in primo momento è stata soccorsa dal personale del 118 ed elitrasportata in gravissime condizioni al Santa Maria della Misericordia (dove è morta poco dopo), tutte a bordo del'altra auto (padre, madre e due figli). Tutti sono stati portati in Pronto soccorso per accertamenti. Sul posto, oltre al 118, anche Vigili del fuoco e Forze dell'ordine.