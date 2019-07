Terrore a Udine: coppia 70enne rapinata in casa

UDINE - Notte di terrore per una coppia di settantenni udinesi, che si sono ritrovati davanti, nella loro abitazione, due ladri incappucciati. E' accaduto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 luglio in via Tiepolo. Ad anticipare la notizia è il Messaggero Veneto.

Tutto è accaduto in pochi minuti, con la patrona di casa che dopo aver trovato a reagire è stata spintonata e colpita al volto con un pugno.

I ladri sono riusciti a fuggire dopo aver messo le mani su mille euro in contanti, un Rolex e oggetti preziosi per un valore di circa 20 mila euro. Le indagini sono affidate ai carabinieri.