Barca a fuoco: gruppo di 6 friulani si salva gettandosi in mare

UDINE - Pomeriggio da incubo per sei friulani a bordo di un'imbarcazione al largo della costa slovena. Dopo essere partiti da Portopiccolo la barca ha preso fuoco, costringendo le persone a gettarsi in acqua per salvarsi.

A intervenire è stato la Capitaneria di Capodistria. A bordo si è sviluppato un incendio (anche da chiarire le cause) e il gruppo di friulani è riuscito a lanciare il mayday prima di gettarsi in acqua.

Per fortuna nessuno si è fatto male, e i friulani sono stati ripescati solo con qualche ferita. Il fatto si è verificato a un centinaio di metri dalla costa di Isola. La densa colonna di fumo nero alzatasi dalla barca era ben visibile anche a Trieste.