Bimbo urtato da un'auto a Lignano: è grave

LIGNANO - E' uscito dall'area recintata del villaggio finendo in strada. Proprio in questo momento sopraggiungeva un'auto, che non ha potuto fare nulla per evitarlo. E' accaduto domenica 28 luglio a Lignano, nella zona del villaggio Holiday di Sabbiadoro. A restare coinvolto è stato un bimbo di 5 anni, di nazionalità tedesca, in vacanza nella località balneare friulana con la famiglia.

Il piccolo, che in quel momento si trovava insieme al fratello, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118. In tubato sul posto, è stato portato in elicottero all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sarebbero gravi.