Malore improvviso: muove ragazzo di 22 anni

UDINE - Il quartiere di Udine Est (ma non solo) è in lutto per la scomparsa di Jacopo Lorenzo Capace, 22enne, morto sabato per le conseguenze di un malore che l'aveva colpito il giorno precedente mentre giocava nel campetto sotto casa. Lui che era un grande appassionati di calcio e di sport in genere, passione che stava già tentando di trasmettere nelle vesti di allenatore per le nuove leve del San Gottardo e della Serenissima.

Martedì i funerali

Dopo gli anni trascorsi tra i banchi del Deganutti, Jacopo Lorenzo aveva scelto la facoltà di Scienze motorie per puntare tutto sullo sport. Lavorava come commesso all’Hilti Store di viale Tricesimo ed era impegnato anche nel suo quartiere, rivestendo il ruolo di consigliere nell'ex circoscrizione di Udine Est - di Giusto. I suoi funerali saranno celebrati martedì 30 luglio alle 10.30 nella chiesa di Gesù Buon Pastore.