In via Mercatovecchio spuntano le fognature dell'800

UDINE - Con l'avvio dei lavori per il rifacimento della pavimentazione di via Mercatovecchio, sono riaffiorati i vecchi manufatti utilizzati per la rete fognaria cittadina nell'Ottocento. Si tratta di piccoli archi realizzati in mattoni ben visibili nel sottosuolo. Non è un caso se la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia ha preteso la presenza di un archeologo per seguire le fasi del cantiere.

Non ci saranno stop ai lavori, ma si sta pensando a un modo per riuscire a valorizzare questi manufatti, che rappresentano un pezzo di storia della Udine di un tempo. «La scoperta non giunge inaspettata - chiarisce la Soprintendenza - considerato che nel centro storico erano già emersi altri tratti dell'infrastruttura risalente al XIX secolo, successivamente defunzionalizzata, durante i lavori autorizzati e seguiti dalla Soprintendenza in tutte le loro fasi. La struttura individuata in via Mercatovecchio - aggiunge - è formata da una porzione di circa 20 metri di lunghezza cui è raccordato ortogonalmente un tratto minore di circa 6 metri".