Lab 2019: martedì Giorgio Terruzzi presenta l'ultima intervista a Senna

GEMONA - Il Laboratorio internazionale della comunicazione è in piena attività a Gemona con i suoi 60 studiosi di italianistica che stanno raccogliendo idee e stimoli per azioni innovative di sviluppo, avendo ad esempio 'il cantiere Friuli Venezia Giulia' e i progetti, sostenibili e generatori di cambiamenti social positivi, che qui si stanno realizzando attraverso sport, cibo e cultura.

In questo contesto, il Lab ospita martedì 30 e mercoledì 31 luglio anche due voci significative del panorama italiano, che hanno indagato e indagano lo sport praticato e quello delle idee, dei sentimenti, delle emozioni che animano gli atleti e i grandi campioni.

Martedì 30 luglio, ore 18.30, via Caneva fronte Palazzo Scarpa (in caso di pioggia, Casa dello Studente, sala Marlene): incontro con Giorgio Terruzzi e 'L’ultima notte di Ayrton Senna'. A 25 anni dalla morte dell’indimenticato pilota di Formula 1, il giornalista Rai racconta l’intervista che gli fece la notte prima dell’incidente.

Mercoledì 31 luglio, ore 18.30, Casa dello studente: incontro con Fabio Canino, autore, scrittore, noto giudice di 'Ballando con le stelle', che affronterà le questioni raccontate nel suo nuovo romanzo 'Le parole che mancano al cuore', storia d’amore tra due calciatori.