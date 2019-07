Doppietta casalinga dell'Udinese: Milan all'esordio e poi Parma alla seconda giornata

UDINE - Sorteggiate le partire per il campionato di seria A Tim 2019/2020. Nella prima giornata, in programma sabato 24 e domenica 25 agosto, l'Udinese se la vedrà con il Milan al Friuli. Seconda giornata sempre in casa, il primo settembre, questa volta contro il Parma. La prima trasferta, alla terza giornata, sarà contro l'Inter di Conte al Meazza (il 15 settembre).

Questa la prima giornata del campionato: Cagliari-Brescia, Fiorentina-Napoli, Verona-Bologna, Inter-Lecce, Parma-Juventus, Roma-Genoa, Sampdoria-Lazio, Spal-Atalanta, Torino-Sassuolo.

Alla quarta giornata l'Udinese ospiterà il Brescia, poi sarà a Verona contro l'Hellas, poi riceverà al Friuli il Bologna, quindi sarà a Firenze contro la Fiorentina. Il 20 ottobre in Friuli arriverà il Torino prima della trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. A seguire Udinese-Roma, Genoa-Udinese, Udinese-Spal, Sampdoria-Udinese, Udinese-Lazio, Udinese-Napoli (l'8 dicembre), Juventus-Udinese (il 15 dicembre). Chiuderanno il girone di andata Udinese-Cagliari, Lecce-Udinese e Udinese-Sassuolo.