Alla guida ubriaco e drogato, tenta la fuga ma viene bloccato

UDINE - Proseguono i controlli della Polizia stradale di Udine per contrastare la presenza di persone ubriache al volante. Nei giorni scorsi sono stati due i conducenti trovati alla guida in stato di ebbrezza, che sono risultati positivi anche alla droga, uno ai cannabinoidi, l'altro a cocaina e oppiacei.

Uno dei due, dopo essersi inizialmente fermato all’alt, non avendo con sé i documenti di identificazione, ha fornito delle generalità in seguito risultate false. Inoltre, nel mentre veniva sottoposto agli accertamenti con l’etilometro, tentava la fuga.

Subito dopo veniva però raggiunto dagli agenti della pattuglia, accertando poi che lo stesso risultava essere positivo anche ai cannabinoidi. E' stato quindi denunciato sia per falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità personale, sia per resistenza a pubblico ufficiale, concretizzatasi con la fuga al posto di controllo.

Nella settimana dal 22 al 28 luglio, le pattuglie della Polizia Stradale in servizio di vigilanza nella provincia di Udine hanno controllato 597 veicoli; 490 persone sono state sottoposte ad accertamenti con etilometro o precursore; 346 sono state le infrazioni complessivamente elevate con 890 punti decurtati; le patenti di guida ritirate sono state 32; le carte di circolazione 4.