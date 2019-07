In città con un coltello a serramanico di 21 centimetri: denunciato

UDINE – Se ne andava in giro con un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 21 centimetri, oltre a qualche grammo di marijuana. Per questo un 24enne di Spilimbergo è finito nei guai e si è 'beccato' una denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere insieme alla segnalazione per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale.

Il controllo, in una via di Udine, è stato effettuato dai carabinieri del Norm. Il giovane è stato perquisito e addosso gli sono stati trovati il coltello e 2 grammi di marijuana. Da qui il deferimento in stato di libertà.