Imbratta con lo spray una casa e un'auto: denunciato

MAGNANO IN RIVIERA - I carabinieri della stazione di Tarcento hanno denunciato in stato di libertà per deturpamento e imbrattamento di cose altrui un 19enne residente a Magnano in Riviera.

Il giovane, nella notte tra il 27 e il 28 luglio scorso, per motivi ancora non noti, aveva imbrattato con una vernice spray di colore rosso parte del muro perimetrale dell’abitazione e parte dell’autovettura di un 50enne, anche lui di Magnano.

E’ stato proprio quest’ultimo a rivolgersi ai militari dell’Arma sporgendo denuncia dopo aver ritrovato la vettura e il muro di casa deturpati dalla vernice. In poco tempo i carabinieri sono risaliti al 19enne, trovando elementi di responsabilità a suo carico.