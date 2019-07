Lascia il bimbo di 3 anni in auto per fare delle commissioni: denunciata

UDINE - I carabinieri del Norm della Compagnia di Udine, nel pomeriggio di martedì 30 luglio, sono intervenuti in via Buttrio dove era stata segnalata la presenza di un bambino lasciato solo in un’auto in sosta. Sul posto, i militari hanno constatato che effettivamente, a bordo della vettura chiusa a chiave, c'era un bambino di tre anni in buone condizioni di salute. Il piccolo sarebbe stato lasciato dalla madre durante alcune commissioni in zona.

La donna, 42 anni, residente a Udine, è stata denunciata con l'accusa di abbandono di minore. Il bimbo si trovava sul sedile posteriore dell'auto, ancorato al seggiolino e addormentato. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, anche la Polizia locale e il personale del 118.