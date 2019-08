Arrivano i temporali: rimandata Passion ’90 in programma al Parco del Cormor

UDINE – «Dopo un’attenta riflessione, e con grande rammarico, abbiamo deciso di rinviare Passion ’90 a sabato 24 agosto. Il meteo è troppo incerto per poter garantire il pieno svolgimento della cena e del dopocena», a dare la comunicazione ufficiale è stato lo staff dell’evento, originariamente in programma il 2 agosto, al Parco del Cormor.

IL PROGRAMMA – L’appuntamento è dunque posticipato di qualche settimana. Si comincerà, dalle 20, con la cena su prenotazione (i posti sono limitati) con menù a scelta. Il cuore pulsante di Passion ‘90 – Summer edition ( ingresso libero ) comincerà a battere alle 21.30, con il dj set, tutto dedicato alla miglior musica degli ‘special nineties’, accuratamente selezionata da Checco dj & Julio Montana, accompagnato dalla voce di Mr. Matthews, con le foto di Marco Zam. Info e prenotazioni tavoli: Passion '90, 349.3809588, Parco del Cormor, 366.5423415, Facebook. Durante la serata ci saranno anche tantissimi gadget targati Passion ’90! La nuova summer edition (da un’idea di Checco Peloi, Davide Jolly, Gio Andreotti e Julio Montana) sarà un evento, come ormai tutti sanno, dedicato a chi quegli anni li ha vissuti, a chi li ha ancora stampati nella memoria, ma anche a chi non c’era, e quella musica la sente vibrare nelle vene! Insomma, è tutto pronto per una serata fatta di divertimento, buona musica e tante sorprese.

‪#‎passion90, questo l’hashtag ufficiale, è possibile grazie al sostegno di KOKI print & visual communication, Apu Gsa Udine, OSSOAuto, Logica Spedizioni, Ottica l’Occhiale, The Black Stuff - irish pub (Udine), Party Time Summer Tour, Sound & Light di Daniele Del Mestre.