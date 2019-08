Dormivano in un cantiere: denunciati 11 stranieri

UDINE - Gli equipaggi delle Volanti della Questura di Udine hanno controllato due palazzine in costruzione nei pressi dello stadio, dov'era stata segnalata la presenza di stranieri.

Nei vani delle cantine dei due edifici gli agenti hanno effettivamente sorpreso 11 uomini, 9 cittadini pakistani, un afghano e un indiano, mentre riposavano in quelli che, a rischio della loro stessa incolumità, avevano trasformato in veri e propri dormitori. Accompagnati in Questura per una compiuta identificazione, gli 11 uomini sono stati tutti deferiti all’autorità giudiziaria per invasione di terreni ed edifici: uno dei cittadini pakistani e il cittadino indiano sono stati anche denunciati per inosservanza del divieto di ritorno nel comune udinese e per inottemperanza al precedente ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale. Un altro pakistano anche per la sola inosservanza del divieto di ritorno.

Nel corso della mattinata di mercoledì altri tre cittadini pakistani sono stati poi sorpresi dagli agenti a occupare alcuni locali di una caserma dismessa del centro cittadino: anche per loro si è proceduto d’ufficio, stante la proprietà pubblica dell’edificio, per l’invasione.