Donna fa un volo di 3 metri nel tentativo di recuperare i panni stesi

UDINE - Infortunio domestico nella mattinata di giovedì 1 agosto in un'abitazione di via Laipacco, a Udine. Una donna è caduta nel vuoto per 3 metri nel tentativo di recuperare uno dei panni che aveva messo a stendere.

A restare ferita è stata una donna di Faedis, di professione badante. La donna nel tentativo di recuperare un indumento che era caduto su una tettoia è caduta sfondando la copertura in plexiglass.

La 57enne è stata trasportata in ambulanza all'ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Udine.