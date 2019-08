La distraggono prima di entrare in casa e le rubano la borsa

UDINE - Hanno accatastato delle cassette di solito utilizzate per la frutta davanti al cancello di casa. Così, quando la proprietaria è scesa dall'auto per spostarle, le hanno rubato la borsa rimasta sul sedile. E' accaduto giovedì mattina a Udine, in via Marsala. La vittima di questo furto è una novantenne.

L'anziana stava rientrando a casa dopo aver fatto una serie di commissioni in città. Giunta davanti al cancello ha notato quelle strane cassette messe una sull'altra proprio davanti all'ingresso. Non ci ha pensato su due volte, è scesa dalla vettura e ha iniziato a spostarle. E' a quel punto che i ladri sono entrati in azione, riuscendo a mettere le mani sulla borsa (contenente oggetti personale e contanti) prima di darsi alla fuga.

Il furto è stato segnalato alla Polizia di Stato, che indaga per rintracciare gli autori del furto.