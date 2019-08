No Borders, Capossela si sposta ai Laghi di Fusine

TARVISIO - Originariamente previsto per la giornata di venerdì 2 agosto sull’Altopiano del Montasio, a causa delle avverse condizioni meteo previste il concerto speciale di Vinicio Capossela per il 'No Borders Music Festival 2019' viene posticipato a sabato 3 agosto ai Laghi di Fusine (inizio ore 12, ingresso gratuito).

Un 'concerto per bestie e uomini'

Si intitola 'Al Pascolo. Concerto per bestie e uomini' l’atto unico ideato dal cantautore, ri-trovatore e immaginatore appositamente per la celebre rassegna musicale organizzata nel comprensorio del Tarvisiano, al confine tra Italia, Austria e Slovenia. Il concerto è inserito nel tour estivo concepito per dare rilievo ai brani e alle tematiche del nuovo album 'Ballate per uomini e bestie' – un’opera di grande forza espressiva che guarda alle pestilenze del nostro presente travolto dalla corruzione del linguaggio, dal neoliberismo, dalla violenza e dal saccheggio della natura – aggiudicatosi la Targa Tenco 2019 per il 'Migliore Disco dell’Anno', il maggiore riconoscimento della canzone d’autore italiana, che si aggiunge ai numerosi premi già ricevuti dal Club Tenco (nel 1991 migliore opera prima con 'All’una e trentacinque circa', migliore album già nel 2001 con 'Canzoni a manovella', nel 2006 con 'Ovunque Proteggi', nel 2011 con 'Marinai, profeti e balene' e infine nel 2017 cantautore dell’anno).

Si parte alle 8.30 con Lake Sound

Un Festival nel festival. In virtù di questo spostamento, quella di sabato 3 agosto sarà una intera giornata di grande musica nazionale e internazionale ai Laghi di Fusine, i laghi di origine glaciale posti alla base della catena montuosa del Gruppo del monte Mangart, che saranno raggiungibili a piedi e in bicicletta per una immersione totale nella natura, in grado di mostrare le sue infinite gamme di colore dipingendo il bosco e i laghi con sfumature uniche, rendendo ancora più magico questo sito.

La giornata prenderà il via già alle ore 8.30 del mattino con 'Lake Sound', il Concerto del Risveglio diventato un appuntamento fisso nel corso degli anni, che vedrà il pubblico disporsi attorno al Lago Superiore di Fusine per ammirare Trilok Gurtu alle percussioni, Roy Paci alla tromba, Jacques Morelenbaum al violoncello e Carlo Cantini al violino, ovvero una super band cosmopolita composta da queste assoluteall star mondiali che si esibiranno sulla zattera posizionata al centro del Lago Superiore e suonerà per la prima volta insieme, facendo vibrare le corde dell’anima. È semplicemente la magia di questo festival e dei suoi luoghi in grado di inebriare l’arte dei musicisti dando vita a esibizioni e formazioni davvero uniche.

Da Levante a Müller&Makaroff

Alle ore 12 il pubblico si sposterà nel prato a fianco del Lago Superiore per il concerto di Vinicio Capossela, a seguire attorno alle ore 14, sempre sul palco principale, sarà la volta di Levante star del nuovo pop italiano, icona di stile naturale e versatile e infine attorno alle ore 16 il concerto della Plaza Francia Orchestra, la super band di tango elettronico fondata da Müller&Makaroff, 'costola' dei mitici Gotan Project. I concerti sono tutti a ingresso gratuito e le informazioni per raggiungerli sono consultabili sul sitowww.nobordersmusicfestival.com e sui social media del festival.