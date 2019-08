Furto in via Marangoni: spariti gioielli e vestiti per 10 mila euro

UDINE – Furto in pieno giorno nel centro di Udine. E’ accaduto giovedì pomeriggio verso le 13.30, con il bottino che è stato piuttosto ingente, pari a circa 10 mila euro. Il proprietario della casa, l’imprenditore Luca Tambosco, grazie alle telecamere di videosorveglianza, è riuscito a riprendere in volto le tre ladre e ora vuole diffondere i loro volti sperando di poter ricevere riscontri utili. Sarebbe anche disposto, come anticipa il Messaggero Veneto, a dare una ricompensa.

Il furto è avvenuto in via Marangoni. Una volta riuscite a entrare nel condominio, le donne hanno scardinato la serratura d’ingresso dell’appartamento, dando il via alla loro razzia. Hanno letteralmente ripulito la casa: capi firmati, oggetti preziosi, profumi e addirittura i pannolini. Le ladre hanno messo tutto in tre borse e si sono date alla fuga. Ed è proprio con queste borse che le tre sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza attive nel palazzo. Indaga la Polizia.