Tremendo scontro auto-moto: muove ragazzo di 24 anni

PAGNACCO - Tragedia della strada nella serata di venerdì 2 agosto a Plaino, in comune di Pagnacco. Attorno alle 20.30 un ragazzo di 24 anni, Francesco Tufano, è stato coinvolto in un incidente mentre si trovava in sella alla sua moto, lungo la strada provinciale 59.

L'impatto con un'auto è stato tremendo e il giovane centauro è morto poco dopo in ospedale, a Udine, a causa delle gravi ferite riportate. Ferito anche il conducente della vettura, un 27enne di Martignacco, portato al Santa Maria della Misericordia a bordo di un'ambulanza. Anche Tufano viveva a Martignacco.

Ancora da chiarire le cause dell'incidente, con le forze dell'ordine che sono al lavoro per ricostruire nei dettagli l'accaduto.