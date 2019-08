Incidente sul lavoro nella sede di Brt: ferito un 26enne

PALMANOVA - Incidente sul lavoro, sabato 3 agosto, a Palmanova, nella sede della ditta Brt spa (Bartolini). Il fatto si è verificato attorno alle 9.30 del mattino, quando uno dei dipendenti, un italiano di 26 anni, è rimasto schiacciato tra un rimorchio e un trattore.

Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale, dove gli sono state riscontrate gravi ferite all'addome e agli arti. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i carabinieri e gli ispettori del lavoro, che dovranno fare luce sull'accaduto e accertare eventuali responsabilità.