Femminicidio: in marcia per Nadia a due anni dalla scomparsa

DIGNANO - «Aver perso Nadia in un modo così tragico e assurdo è ancora una ferita aperta, ma che in questa domenica mattina siano tantissime le persone in marcia, ognuno col suo passo per testimoniare la vicinanza alla sua famiglia, conforta e spero possa lenire il dolore». Lo ha commentato l'assessore regionale Barbara Zilli, prendendo parte alla seconda edizione della 'Marcia con il cuore sul fiume', organizzata dal Circolo ricreativo e sportivo di Vidulis di Dignano con il patrocinio del Comune e della Comunità collinare, in occasione del 'Memorial Nadia Orlando' per ricordare la giovane donna coinvolta in uno dei casi di femminicidio che ha colpito la comunità e il Friuli Venezia Giulia due anni fa, il 31 luglio del 2017.

«Non potevamo mancare a questo momento per comunicare la vicinanza della Regione alla famiglia: i genitori di Nadia, Antonella e Andrea, e il fratello Paolo hanno fatto sapere di aver apprezzato molto la grande partecipazione. Credo che siano queste le occasioni per maturare e rafforzare il senso di solidarietà che deve essere alla base di ogni comunità e per diffondere il più efficace messaggio di prevenzione alla violenza e al sopruso nei confronti delle persone e delle donne in particolare» ha concluso Zilli.