“Slack Chapter”: Udine è la prima in Italia ad averne uno

UDINE - Udine prima in Italia ad avere ‘il suo’ «Slack Chapter». Il primo kick off meeting è in programma il 5 agosto dalle 19 alla Liberia Friuli, in via dei Rizzani 1. Ma partiamo dall’inizio.

COS’È SLACK? Slack è un software di comunicazione interna, una chat divisa per canali tematici. Giusto per dirla in ‘parole povere’. Un doppione dei noti (e sempre più temuti!) gruppi Whatsapp o Facebook? No. Si tratta di una app, forse sarebbe meglio dire un contenitore di tutto quello che succede nella propria attività lavorativa. Alla base c’è sempre lo scambio di semplici messaggi di testo, file, link, ma la sua vera forza sta nella ricerca. Uno strumento che innanzitutto va provato e che viene già usato in tutto il mondo da aziende come Bbc, Ibm, Trivago e altri ancora. Tanto che ha raggiunto i 10 milioni di utenti attivi al giorno. «Slack ha vari livelli – spiega Francesco Nguyen, Slack Chapter leader di Udine - ma anche nella sua versione free è molto ‘usabile’ e punta su un concetto che in Italia non è ancora arrivato molto negli ambienti di lavoro: la trasparenza delle informazioni. Usando canali pubblici e aperti le informazioni girano liberamente (ovviamente si possono creare degli spazi privati) e questo aiuta moltissimo sia lo «spirito di squadra» che la produttività dei singoli. E poi è possibile trovare tantissime Slack appper integrare tutto».

E DUNQUE COS’È UNO SLACK CHAPTER? Si tratta di community (presenti in tutto il mondo) in cui utenti, sviluppatori, designer e altri professionisti si incontrato e sviluppano sia nuove integrazioni per Slack sia parlano dei loro usi dell’applicazione e modi per lavorare meglio. Udine è, appunto, la prima città in Italia ad avere uno di questi Chapter. Del team fanno parte Francesco Nguyen, Slack Chapter leader; Elena Buzzinelli, Slack Chapter admin; Federico Constantini, Slack Chapter admin. Partner al momento sono Ensoul, Noiza, Slack.

