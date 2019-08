Altrememorie: una “passeggiata letteraria” nei boschi della Val Saisera

MALBORGHETTO-VALBRUNA – Sarà una totale immersione nella natura e nell’arte. Ma sarà soprattutto un’esperienza unica, perché diversamente dai precedenti appuntamenti (il 26 luglio e il 2 agosto scorsi) i partecipanti saranno coinvolti in una «passeggiata letteraria». Proprio così. Il 9 agosto (il ritrovo all'alimentari Fiorini di Valbruna, alle 9.30), assieme a Francesco Rossi di Zeroidee (alias cooperativa Puntozero che ha ideato il progetto, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da PromoTurismo Fvg, le passeggiate in particolare sono state possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Marlborghetto-Valbruna e l’associazione Amici di Valbruna) ci sarà un ospite d’eccezione: l’attore Federico Benna. Durante la camminata - accessibile a tutti e della durata di circa un’ora e mezza - saranno spiegate le opere che, con discrezione, abitano il bosco di Altrememorie. Un luogo bellissimo e incontaminato. Ad alcune particolari sculture (che non sempre, volutamente, è facile individuarle) saranno abbinati dei brani letterari (poesie, racconti, estratti da romanzi), interpretati proprio da Benna. La visita è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria che deve essere effettuata all’ufficio turistico di Malborghetto-Valbruna telefonando allo 0428.64970 o scrivendo a info@visitvalcanale.it .

OLTRE 30 ARTISTI DA TUTTO IL MONDO - Il progetto Altrememorie (di Zeroidee - cooperativa Puntozero -, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da PromoTurismo Fvg) ha coinvolto, nel suo percorso quadriennale (conclusosi nel 2018), oltre 30 artisti internazionali (Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Siria, Croazia, Portogallo, Germania, Slovenia) chiamati a dialogare con la natura e le memorie del territorio, producendo installazioni di arte contemporanea negli stessi spazi dove, 100 anni prima, giovani di tutta Europa costruivano spazi di conflitto.

IL PROGETTO - Altrememorie, nato nell’ambito della ricorrenza del centenario dalla Prima Guerra Mondiale 2014-2018, è stato curato nella prima edizione da Manuel Fanni Canelles, nelle successive edizioni da Zeroidee (cooperativa Puntozero) con il contributo della Regione Fvg, e realizzato dall’associazione culturale Modo e Zeroidee. Nei diversi anni hanno collaborato al progetto Aghe di Poc, Leggermente, Comune di Aviano, Romans D’Isonzo, Resia, Drenchia e Tolmin e di Pozzuolo del Friuli, l’Isis Manzini San Daniele, Alpi Friulane, Friuli Storia e Territorio, Tree House, Amici di Valbruna, lo spazio DoubleRoom di Trieste, Agriturismo Prati di Oitzinger, la Comunità Montana del Gemonese-Canal del Ferro, i Comuni di Malborghetto-Valbruna e Tarvisio.

