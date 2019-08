UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di lunedì 6 agosto, prevede sulla costa cielo in genere sereno, in pianura poco nuvoloso con atmosfera un po' afosa.

Sui monti poco nuvoloso al mattino, variabilità con locali rovesci o temporali dal pomeriggio. In serata non si esclude che qualche temporale interessi la pianura.