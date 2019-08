Caricato più volte da un toro: grave un 25enne

FORNI AVOLTRI - Un uomo originario di Cesclans del 1994 è stato attaccato da un toro a Malga Tuglia. Sul posto sono intervenuti, su chiamata della Sores allertata dai gestori della malga, l'elisoccorso, una squadra della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e speleologico e la Guardia di Finanza.

L'equipe medica è stata scaricata con il verricello assieme al tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino per i primi accertamenti ma l'elicottero si è dovuto poi spostare in base a Sappada per il maltempo e la scarsa visibilità. L'uomo è stato intubato e versa in gravi condizioni. A tratti ha perso conoscenza. Pare che il toro, anche se privo di corna, lo abbia sbalzato a più riprese prima a terra e poi contro il muro dell'edificio.

Non si è riusciti a caricare il ferito sull'elicottero, trattandosi di persona piuttosto alta di statura e quindi si è dovuta attendere l'ambulanza insieme ad altri uomini del Soccorso Alpino di Sappada per riuscire a trasportarlo e caricarlo su un altro mezzo per poi condurlo in ospedale.