Non accettano la chiusura del bar e cominciano a tirare sedie e tavolini contro le vetrate

UDINE - Si sono vissuti attimi di paura, domenica sera, in piazza Matteotti. Tre richiedenti asilo non hanno voluto saperne di lasciare il bar 'Il Matteotti' che stava chiudendo. Hanno iniziato a lanciare sedie e tavolini contro il locale, infrangendo una vetrata. Tutto questo davanti agli occhi atterriti delle tre dipendenti che si erano chiuse dentro per paura di essere aggredite.

Dopo tutto questo trambusto, avvenuto attorno a mezzanotte, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Due dei tre richiedenti asilo (tutti di nazionalità pakistana) sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Un terzo è stato fermato dai militari dell'Arma, dopo che alcuni cittadini che hanno assistito alla scena gli sono andati dietro nel tentativo di bloccarlo.

Ora gli operatori della piazza hanno paura e nonostante la presenza delle forze dell'ordine sono pronti a organizzare delle ronde private nelle ore notturne. Resta da capire come mai tre richiedenti asilo fossero fuori dall'ex Cavarzerani dopo mezzanotte, liberi di girare per i bar di Udine ordinando alcolici.