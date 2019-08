Morta la mamma 36enne colpita da un malore sabato

AQUILEIA - Non ce l'ha fatta Cristina Zanon, la 36enne colpita da un malore sabato mentre si trovava in barca con la sua famiglia al largo di Grado. Purtroppo la donna, apparsa subito gravissima, non si è ripresa e il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra lunedì e martedì all'ospedale di Udine.

Mamma di un bimbo di un anno, viveva insieme al marito ad Aquileia. Lavorava al supermercato Eurospar di Sottoselva. Come ultimo gesto di generosità, la sua famiglia ha deciso di donare i suoi organi, dando così speranza ad altri malati.