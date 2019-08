UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di mercoledì 7 luglio, prevede, sulla costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, in pianura variabile, sui monti nuvoloso.

Dal pomeriggio saranno probabili temporali sparsi, possibili però già di notte o di prima mattina. Qualche temporale potrà essere forte.

Sulla costa di pomeriggio soffierà vento da sud moderato che determinerà condizioni di afa anche in pianura.