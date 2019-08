Luogo frequentato da spacciatori e drogati: chiuso il bar 'Alla Piazza'

AMPEZZO - Il questore di Udine ha deciso di chiudere per 10 giorni il bar 'Alla Piazza' di Ampezzo. Il provvedimento è stato notificato martedì dagli agenti della Polizia e dai carabinieri.

La sospensione dell'attività è maturata in seguito alle indagini dei militari dell'Arma che hanno evidenziato come le pertinenze del locale fossero diventate punto di riferimento di persone dedite allo spaccio e all’assunzione di sostanze stupefacenti. Una persone, in tale ambito, è finita in manetta, con la cessione della droga che è avvenuta alla presenza di un minore di quattordici anni.

Come spiegano dalla Questura, «la sospensione si è resa necessaria per scongiurare, nel breve periodo, il verificarsi di altri fatti, che possano determinare ulteriori gravi conseguenze all’incolumità e alla salute delle persone essendo prioritaria, si ricorda, la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica e della salute pubblica sul diritto dell’iniziativa economica».