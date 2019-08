Friuli Doc 'viaggia' sulle corriere della Saf tra Fvg, Veneto e Trentino

UDINE - Dalle prime settimana di agosto, alcune corriere di linea della Saf, saranno brandizzate con la grafica dedicata alla 25esima edizione di Friuli Doc, in programma a Udine dal 12 al 15 settembre 2019. L'autobus di linea per Trieste-Udine-Tolmezzo-San Candido, infatti, farà conoscere la tradizionale manifestazione del capoluogo friulano nei territori che vanno dal mare alla montagna. Nello specifico, dal mare Adriatico alle affascinati montagne dolomitiche. Un trait d'union immaginario che porterà da est a ovest e da sud a nord, attraverso il Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, Friuli Doc edizione 2019.

«Per i 25 anni di Friuli Doc l'obiettivo è arrivare a un milione di visitatori - sostiene il sindaco di Udine Pietro Fontanini - un obiettivo ambizioso che può essere raggiunto coinvolgendo anche le regioni limitrofe al Friuli Venezia Giulia. Non solo gli sloveni, stiriani e carinziani, con cui abbiamo preso contatti per un ruolo attivo all'interno dell'evento, ma richiamando l'interesse come in questo caso anche dal Veneto e dal Trentino Alto Adige, in modo da coprire tutta la fascia dei nostri 'vicini di casa' e dare una dimensione nazionale e internazionale alla manifestazione».

L'assessore alle Attività produttive, Turismo e Grandi eventi Maurizio Franz ha aggiunto anche che si tratta di «un investimento teso ad allargare sempre di più il possibile bacino d'utenza per la manifestazione che vedrà le eccellenze enogastronomiche incontrare le eccellenze della cultura». Oltre alla tratta infraregionale, presto si aggiungerà anche una pubblicità mirata al pubblico locale sulla linea Udine-Lignano, via Mortegliano