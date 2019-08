Doppio investimento in città: due persone finiscono in ospedale

UDINE – Doppio investimento in città nella mattinata di mercoledì 7 agosto. A restare feriti, fortunatamente in modo non grave, sono state due persone, un 77enne di Udine e un 25enne di Avellino.

Il primo episodio è accaduto alle 10.15 in via Savorgnana, all’intersezione con via Rauscedo. Una Fiat Tipo condotta da un 49enne di Martignacco, mentre procedeva su via Savorgnana diretta verso via Gorghi, per cause al vaglio della Polizia locale, è finita contro il pedone. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha provveduto al trasporto del ferito in ospedale.

Il secondo incidente è avvenuto poco dopo, alle 10.30, in via Diego Simonetti. Anche in questo caso una vettura, una Nissan Micra condotta da un 70enne di Udine, è finita contro il pedone, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia locale. Il ferito, 77enne, è finito a terra ed è stato soccorso dal 118.