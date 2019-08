Altro week-end di esodo estivo: bollino rosso sulle autostrade del Fvg

UDINE - Sole, caldo e la festività di Ferragosto in arrivo favoriranno gli spostamenti nel weekend dal 9 all’11 agosto, l’ultimo fine settimana di esodo estivo. Sulla rete di Autovie sono attesi infatti oltre 180 mila transiti nella giornata di sabato e 146 mila in quella di domenica.

Bollino rosso già venerdì 9 agosto, con forti rallentamenti lungo la A4 Venezia – Trieste in uscita alla barriera di Trieste Lisert. Il traffico sarà intenso anche nella direzione opposta. Code interesseranno la A57 Tangenziale di Mestre verso Trieste, mentre in direzione Venezia i flussi saranno sostenuti. Per rendere più fluida la circolazione il divieto ai mezzi pesantisarà in vigore già da venerdì dalle 16 alle 22. Bollino rosso anche sabato 10 agosto, con transiti molto elevati in A4, in entrambe le direzioni e possibili incolonnamenti ai caselli che portano alle località di mare (Latisana, San Stino, San Donà di Piave, Trieste Lisert). Proprio per ridurre le congestioni, la Concessionaria ha potenziato il personale ai caselli cosiddetti balneari e anche a Villesse, nel caso in cui il traffico venga reindirizzato lungo la A34 (il bypass viene attivato quando la coda in uscita al Lisert raggiunge i 6 chilometri). Sempre sabato, traffico intenso lungo la A23 Palmanova – Tarvisio in entrambe le direzioni, con possibili code all’altezza del bivio A4/A23.

Lungo la A57 si marcerà in modo sostenuto in entrambe le direzioni. I mezzi pesanti non potranno transitare dalle 8 alle 22. Autostrada trafficata pure domenica 11 agosto, con possibili congestioni in uscita alla barriera di Trieste Lisert e alle stazioni che portano al mare. In A57, invece, il traffico sarà sostenuto in entrambe le direzioni, ma senza eccessive congestioni. Il divieto per i mezzi pesanti inizierà alle 7 e terminerà alle 22. Per giovedì 15, giornata di Ferragosto, non sono attese particolari criticità. A spostarsi saranno soprattutto i pendolari del mare: la circolazione sarà pertanto sostenuta lungo l’autostrada A4 in entrambe le direzioni, con possibili rallentamenti in prossimità dei caselli che portano alle località balneari. Giovedì 15 agosto i mezzi pesanti non potranno circolare dalle 7 alle 22.

I punti più critici (Latisana, Palmanova, San Giorgio di Nogaro) vista la presenza dei cantieri per la terza corsia saranno presidiati dai soccorsi meccanici pronti a intervenire rapidamente. A San Donà di Piave e a San Giorgio inoltre, sarà presente il presidio del 118. Autovie ricorda a chi è diretto in Slovenia che potrà acquistare la vignetta nelle aree di servizio della A4 (Bazzera Sud, Calstorta Sud, Fratta Sud, Gonars Sud, duino Sud e Duino Nord) e in quelle della A28 (Brugnera Sud e Gruaro Ovest). La Concessionaria mette a disposizione tutti gli strumenti per partire informati: il sito www.infoviaggiando.it, la app gratuita InfoViaggiando e il numero verde 800 99 60 99.