Decolla da Fagagna Art Tal Ort, il festival di 'arte per strada'

FAGAGNA - Tutto pronto a Fagagna per la 10^ edizione di Art tal Ort, il festival d’arte per strada in programma il 10 e l’11 agosto prossimi al Castello di Fagagna.

Una manifestazione nata due lustri fa dal genio creativo dell’associazione culturale Felici ma furlans e che si prepara a entrare nella storia grazie alla rinnovata direzione artistica affidata per quest’edizione al mostro sacro della clownerie Fraser Hooper: il clown neozelandese, vincitore di numerosi premi in tutto il mondo.

Una trentina gli appuntamenti spalmati su due giorni anche per quest’anno realizzati grazie al Comune di Fagagna, alla Regione, alla Fondazione Friuli, alla Comunità collinare e a numerosi sponsor privati.

