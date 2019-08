Trovati resti di epoca romana in via Mercatovecchio

UDINE - Spuntato reperti di epoca romana sotto via Mercatovecchio. Nulla che possa (in teoria) far rallentare il cantiere, ma meritare un approfondimento questo sì. Per questo, approfittando della pausa dei lavori per la settimana di Ferragosto, gli archeologi incaricati dalla Soprintendenza del Fvg, eseguiranno delle ulteriori verifiche.

Giovedì è stato effettuato un sopralluogo da parte della soprintendente Simonetta Bonomi, del sindaco Pietro Fontanini e dell'assessore Fabrizio Cigolot. A spuntare dallo scavo per il rifacimento delle fognature sono stati alcuni frammenti di anfore oltre ai contorni di una struttura non ancora definibile. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.