UDINE - L'Osmer Fvg, per la giornata di sabato 10 agosto, prevede cielo in prevalenza sereno e farà più caldo specie in pianura, mentre sulla costa la brezza mitigherà leggermente le temperature ma renderà l'atmosfera più afosa in serata.

Possibili locali annuvolamenti pomeridiani sui monti e non si esclude qualche isolato rovescio o temporale verso il Cadore. Lo zero termico salirà oltre i 5.000 metri.