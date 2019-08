PONTEBBA - Hanno notato un ciclista a terra, esanime, e hanno dato l'allarme. E' accaduto sulla ciclabile Alpe Adria, dove ha perso la vita, probabilmente a causa di un malore, un ciclista sloveno di 41 anni.

Inutili i soccorsi

La scoperta è avvenuta venerdì pomeriggio all'altezza di Pontebba. A dare l'allarme sono stati altri ciclisti in transito sulla ciclovia. Sul posto i sanitari del 118 (anche con l'elicottero), che non hanno potuto fare nulla per salvare il 41enne, e i carabinieri.